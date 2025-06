Alien: Earth na zwiastunie. Zapowiada się na serialowy hit

Po serii tajemniczych teaserów w końcu dostaliśmy konkretny wgląd w nową odsłonę kultowego uniwersum Obcego. Alien: Earth, czyli serial Noaha Hawleya, który wcześniej zasłynął m.in. Fargo, zapowiada się na klimatyczny koszmar w kosmosie. Choć akcja dzieje się przed wydarzeniami z oryginalnego filmu Ridleya Scotta, to atmosfera grozy i klaustrofobii będzie tu dobrze znana fanom serii.

Nowa historia, znany strach w Alien: Earth

W centrum fabuły znajduje się Wendy, grana przez Sydney Chandler – kobieta, której umysł został przeniesiony do syntetycznego ciała. To właśnie ona, razem ze swoim mentorem Kirsh’em (Timothy Olyphant) oraz grupą naukowców, bada tajemniczy wrak statku kosmicznego, który rozbił się na Ziemi. Ich pracodawca, chciwy CEO Boy Kavalier (Samuel Blenkin), ma tylko jeden cel, czyli zdobyć to, co kryje się na pokładzie.

Zwiastun jasno pokazuje, że nie jest to zwykły wrak. Rozbite kapsuły, ślady krwi i puste kontenery sugerują, że na pokładzie coś poszło bardzo, bardzo nie tak. I choć samych Obcych nie widać za dużo, to atmosfera jest gęsta jak dym z silnika wybuchającego promu. Twórcy nie zdradzają wszystkich kart, ale jasne jest jedno: coś się wydostało. I będzie polować.

Wizualnie serial robi świetne wrażenie. Scenografia wygląda na dopieszczoną, efekty robią robotę, a obsada zapowiada solidne aktorstwo. Alien: Earth to nie kontynuacja, ale coś w rodzaju prequela, który może rozszerzyć mitologię serii i nadać jej świeży kierunek.

Premiera serialu na platformie Disney+ zaplanowana jest na 12 sierpnia. Jeśli zwiastun nie kłamie, to szykuje się mocny powrót jednego z najbardziej przerażających potworów w historii kina.

Źródło: The Verge