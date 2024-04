Świetny telewizor Samsung QE65Q77CAT 65″ taniej z kodem

Świetny telewizor Samsung QE65Q77CAT 65″ możecie kupić obecnie taniej z kodem rabatowym w RTV Euro AGD.

Samsungi to obecnie jedne z najpopularniejszych w Polsce modeli telewizorów. Z czego 65-calowy QE65Q77CAT to szczególnie popularne urządzenie, które wydaje się świetnym telewizorem dla graczy, ale także i dla fanów filmów i seriali. Obecnie kupicie go taniej w ramach akcji wietrzenia magazynów w RTV Euro AGD.

Specyfikacja:

Ekran: 65 “, 4K UHD / 3840 x 2160

65 “, 4K UHD / 3840 x 2160 Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

tak / tak Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

100 Hz / 120 Hz Technologia obrazu: QLED, LED

QLED, LED Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

