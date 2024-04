Obudowa SteelDigi do PS5 za 49,99 zł

Na Allegro pojawiła się obudowa do PS5 od firmy SteelDigi. Czarny, elegancki motyw kupicie już za 49,99 złotych!

Obudowa do PS5 od zewnętrznej firmy to świetny sposób na to, aby przepłacić, a jednak dostać coś, co drastycznie odmieni wygląd Waszej konsoli. Nie są to drogie oficjalne panele boczne, a obudowa specjalnie skrojona pod PlaytStation 5.

Dostawa zamówień darmowa, jeśli posiadacie Allegro Smart.