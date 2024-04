7 Days to Die po ponad 11 latach opuszcza wczesny dostęp na Steam, trafiając również w nowej wersji na konsole. To ostatni moment, aby tanio kupić grę.

Najlepsze oferty na pozycję od studia The Fun Pimps Entertainment ma obecnie Instant-Gaming. Kod do gry na Steam kosztuje zaledwie 12,92 zł, czyli naprawdę niewiele. Fani zombie-apokalipsy, którzy są chętni próbować swoich sił w tym survivalu, nie muszą więc wydawać wiele. Dodatkowy plus, jeśli macie znajomych do gry!

Kod otrzymacie na grę w wersji na Steam.