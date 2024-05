Zestaw trzech gier pudełkowych na PS4 za 45 złotych

Na Allegro pojawiła się całkiem niezła okazja dla tych, którzy chcą zebrać kolejne pudełka z grami na PS4 w niskiej cenie.

Zestaw ten oferuje aż dwa hity Ubisoftu (niezłe Watch Dogs: Legion i The Division 2) oraz detektywistyczne Blacksad: Under the Skin. UWAGA – język okładek jest “europejski”, co oznacza, że może być to niemiecki, francuski lub włoski. Watch Dogs i The Division 2 są jednak po polsku, a Blacksad, z racji braku polskiej lokalizacji, tylko po angielsku.

Dostawa zamówień dla posiadaczy Allegro Smart jest darmowa.