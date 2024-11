Promocje dla graczy w Media Expert. Sprzęt w świetnych cenach!

Telewizory

Z tej grupy zdecydowanie warto zwrócić uwagę na model LG OLED55B42LA 55″ OLED. To świetna propozycja renomowanej marki, która prócz genialnego ekranu OLED oferuje wysoką rozdzielczość 4K i odświeżanie 120 Hz. Telewizor ten świetnie sprawdzi się podczas wyświetlania gier z konsoli najnowszej generacji – na przykład PS5 Pro, które wykorzysta zarówno rozdzielczość, jak i wiele klatek na sekundę.W sklepie Media Expert znajdziemy przede wszystkim niedrogi laptop od MSI, który w cenie poniżej 3000 złotych oferuje RTX 3050 i Windowsa 11. Nie jest to może najmocniejsze GPU, ale cały zestaw z systemem operacyjnym na pokładzie pozwala sporo zaoszczędzić i bez trudu odpali nawet nowe gry wideo. Przy okazji, w niektórych tytułach skorzystamy z technologii DLSS i ray tracing.Świetną ofertą bez wątpienia jest monitor ACER NITRO za 549 złotych. Rozdzielczość FULL HD, 180 Hz i czas reakcji wynoszący zaledwie 0,5 ms to idealny zestaw dla wszystkich fanów sieciowych strzelanek.Wszyscy kochamy LEGO – to nie ulega wątpliwości. Od siebie polecam zdecydowanie zestaw LEGO Technic, który pozwoli stworzyć Lamborghini w cudownym pomarańczowym kolorze i to za jedyne 149 złotych. Więcej LEGO w promocji znajdziecie tutaj Wszystkie powyższe promocje i ceny obowiązują do 27.12.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Jeżeli chcecie dodatkowo skorzystać z płatności w ratach, to taka opcja również jest możliwa. Dzięki temu zakup będzie nieodczuwalny, nawet jeżeli zdecydujecie się na nowy laptop czy telewizor. A taki sprzęt do świątecznego grania na pewno się przyda.