Aż 4 dodatki do popularnej gry sieciowej za darmo na Steam

Minion Masters to bardzo dobrze oceniana darmowa gra na PC, która właśnie zadebiutowała w wersji 2.0. Z tej okazji mamy prezenty!

Gra od studia BetaDwarf cieszy się sporą popularnością wśród graczy na PeCetach, a teraz dostępna jest również na urządzeniach mobilnych z Androidem. Co ciekawe, na Steam twórcy świętują wydanie ulepszonej wersji produkcji. Z tego okazji najpopularniejsze cztery rozszerzenia (w tym jedno zupełnie nowe!) zgarniemy bez opłat.

Abny przypisać DLC do konta, należy posiadać pełną wersję gry, którą za darmo zgarniemy w tym miejscu. Oferta obowiązuje do 24 kwietnia, do godziny 19:00.