GTA IV: The Complete Edition za 25,47 zł na Steam

Teraz całą kolekcję GTA IV: The Complete Edition kupicie na Steam w cenie niższej aż o 70%! Zdecydowanie polecamy.

GTA IV to absolutnie genialna odsłona uwielbianej serii. Gra dostała ponadto dwa dodatki w postaci The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony i obywa okazały się naprawdę dobrymi rozszerzeniami podstawowej historii. Teraz cały komplet kupicie w niższej cenie.

Promocja obowiązuje do 27 maja, do godziny 19:00.