Telewizor Philips The One 65 cali z Ambilight w niższej cenie w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD możecie kupić telewizor Philips The One o przekątnej 65 cali ze wsparciem technologii Ambilight i zaoszczędzicie.

Bardzo dobry model telewizora, który powinien idealnie wypełnić przestrzeń w pokoju czy salonie dostępny jest taniej. Trzeba wspomnieć, że telewizor ten wspiera oświetlanie z tyłu ekranu Ambilight oraz odświeżanie ekranu do 120 Hz, co czyni go atrakcyjną propozycją dla graczy.

Specyfikacja:

Ekran: 65 “, 4K UHD / 3840 × 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, obsługa głosowa, Ambilight

Złącza: słuchawkowe, optyczne, Ethernet, HDMI x4, USB x2

Dostawa zamówień jest darmowa.