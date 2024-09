Telewizor Philips 55PUS8558 z technologią Ambilight za 2379 zł

W oficjalnym sklepie Allegro możecie obecnie wyhaczyć bardzo dobry telewizora Philips z technologią Ambilight o przekątnej 55 cali.

Ambilight to nie tylko fajna sprawa dla fanów filmów, ale to szczególnie fajna sprawa dla graczy. Technologia pozwalająca na emitowanie na ścianę za telewizorem podświetlenia w kolorze tego, co znajduje się na ekranie. daje “efekt wow” i optycznie zwiększa ekran oraz poprawia immersję.

Specyfikacja:

Ekran: 55 “, 4K UHD / 3840 x 2160p

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu: LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia, Ambilight

Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

