Smartfon vivo Y76 5G taniej o 200 złotych w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD możecie obecnie zgarnąć świetny i popularny smartfon vivo Y76 w niższej cenie o równe 200 złotych!

Smartfon ten nie tylko nadaje się do tego, do czego nadają się zazwyczaj smartfony – komunikacji i przeglądania internetu. To także bardzo dobry model dla graczy, jeśli akurat gry mobilne to coś, co lubicie.

Specyfikacja:

Wyświetlacz: 6,58 ” 2408 × 1080 pikseli IPS

Pojemność baterii: 4100 mAh

Pamięć RAM/wewnętrzna : 8 GB / 128 GB

Aparaty tylny/przedni: 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

System operacyjny: Android 11

Procesor: MediaTek Dimensity 700 8-rdzeniowy

Dostawa zamówień jest darmowa.