Telewizor SAMSUNG QE65Q77C taniej o 1000 złotych z kodem rabatowym

Bardzo popularny i cieszący się bardzo dobrymi opiniami model telewizora od Samsung kupicie obecnie taniej z kodem rabatowym.

Telewizor Samsung QE65Q77C oferuje przede wszystkim 65 cali ekranu o naprawdę świetnej jakości, z żywymi barwami, wysokim kontrastem oraz wsparciem do 120 Hz, co czyni go szczególnie polecanym urządzeniem do gier wideo i konsol.

Specyfikacja:

Ekran: 65 “, 4K UHD / 3840 × 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB – multimedia

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, HDMI x4, USB x2

Dostawa urządzenia do domu jest darmowa.