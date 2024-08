Laptop gamingowy Acer Nitro 5 całe 2350 złotych taniej w RTV Euro AGD

W sklepie RTV Euro AGD znajdziecie obecnie naprawdę świetną, ale mocno limitowaną okazję na gamingowy laptop Acer Nitro 5. Ponad 2 tys. złotych taniej!

Laptop gamingowy Acer Nitro 5 oferuje przede wszystkim podzespoły zdolne do udźwignięcia nowoczesnych gier w zadowalającej jakości. Na co dzień sprzęt ten kosztuje ponad 7800 zł, ale w promocji aktywnej tylko przez jednej dzień zgarniecie go o ponad 2 tys. złotych taniej!

Specyfikacja:

Ekran: 15,6 “, 1920 × 1080 pikseli 144 Hz

Procesor: AMD Ryzen 7 5800H

Pamięć: 16 GB DDR4 RAM

Dysk: 1 TB SSD

Grafika: NVIDIA GeForce RTX 3080 + AMD Radeon Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Dostawa zamówień jest darmowa.