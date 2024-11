Etui na PS5 Dobe TP5-3590 kupicie taniej w RTV Euro AGD

Około 10 złotych zaoszczędzicie na nowej ofercie na etui transportowe do PS5. Jeśli chcecie zabrać konsolę w podróż, nie ma lepszego akcesorium!

Etui albo torba podróżna (jak zwał, tak zwał) do PS5 to nieodzowny gadżet dla wszystkich tych, którzy często jeżdżą, ale nie chcą rozstawać się ze swoją konsolą. Duża, stylowa walizka pasuje do konsoli w wersjach PlayStation 5 D Chassis, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital D Chassis, PlayStation 5 Digital. W środku miejsce również na dwa kontrolery i kable oraz inne akcesoria. To też całkiem niezła opcja na trzymacie wszystkiego w domu, aby nie “walało się” na półkach.

Dostawa zamówień jest darmowa.