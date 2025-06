Europa Środkowa bez Xboxa? Microsoft szykuje zmiany przed nową generacją

Microsoft znów przemeblowuje swoje growe imperium. Tym razem na celowniku znalazł się sam Xbox, który może nieco usunąć się w cień, przynajmniej w niektórych regionach.

Xbox się zmienia

Chociaż na razie nie ma oficjalnego komunikatu, to zaufany dziennikarz The Verge, Tom Warren, donosi o nadchodzącej restrukturyzacji działu Xbox. I to nie byle jakiej. Według jego źródeł, Microsoft planuje przeorganizować sposób dystrybucji konsol i usług gamingowych w Europie Środkowej. W praktyce może to oznaczać, że w niektórych krajach operacje… po prostu się zakończą.

Microsoft planuje restrukturyzację części swojej działalności związanej z konsolą Xbox, przygotowując się do wprowadzenia na rynek konsoli nowej generacji. Jedno ze źródeł podaje, że Microsoft restrukturyzuje dystrybucję konsoli w Europie Środkowej, co spowoduje zaprzestanie działalności w niektórych regionach. – informuje Tom Warren

Brzmi niepokojąco, bo choć nie wiadomo jeszcze, o które kraje konkretnie chodzi, nietrudno sobie wyobrazić, że np. Polska może być jednym z nich. Zwłaszcza że Xbox nigdy nie cieszył się tu aż taką popularnością jak PlayStation. A już od dawna są problemy z dostępnością konsol i cenami.

Co ciekawe, restrukturyzacja ma mieć związek z przygotowaniami do kolejnej generacji sprzętu Xbox. Microsoft nie tylko patrzy na przyszłość, ale też najwyraźniej tnie koszty i porządkuje struktury jeszcze przed oficjalną zapowiedzią nowych konsol. Czyżby szykowało się coś naprawdę dużego?

Na razie nie wiadomo, co oznacza to dla obecnych użytkowników. Czy zostaną ograniczone lokalne promocje? Czy znikną polskie konta? A może po prostu zmniejszy się fizyczna obecność marki, bez wpływu na cyfrową ofertę? Tego jeszcze nie wiadomo, ale gracze z Europy Środkowej mogą mieć powody do niepokoju.

