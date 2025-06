Konsole i PC razem. Xbox planuje rewolucję w kompatybilności

Microsoft najwyraźniej szykuje dla graczy na PC nie lada niespodziankę. Chodzi o jedną z tych funkcji, o które proszono od lat, ale które wydawały się zarezerwowane tylko dla konsol. Wsteczna kompatybilność gier Xbox może bowiem niedługo zawitać również na pecety, a wszystko wskazuje na to, że pierwsze testy są bliżej, niż sądziliśmy.

Xbox + Steam + Epic = jedna platforma?

W najnowszym odcinku podcastu Kinda Funny XCast współprowadzący Parris zareagował na pytanie z ResetEra w dość wymowny sposób. Gdy jeden z użytkowników napisał, że nie zamierza korzystać z Xbox App na PC, dopóki nie pojawi się tam wsteczna kompatybilność, Parris odpowiedział tylko uśmiechem. I choć to jedynie emotka, to wielu odebrało ją jako potwierdzenie, że coś faktycznie jest na rzeczy.

Microsoft już oficjalnie zapowiedział nową funkcję agregującą wszystkie gry użytkownika w jednym miejscu. Nowy interfejs Xbox PC app na Windows 11 zadebiutuje jeszcze w tym roku na ROG Ally i ROG Ally X. Znajdziemy w nim zarówno tytuły z Game Passa, jak i te z innych źródeł, w tym ze Steam i Epic Games Store. Co więcej, wszystkie gry z tej jednej, wspólnej biblioteki będzie można uruchamiać bezpośrednio z poziomu aplikacji Xbox.

Na tym jednak nie koniec. Sarah Bond, prezes Xboxa, potwierdziła zawarcie wieloletniego porozumienia z AMD. Efektem ma być nowe pokolenie konsol. Do tego architektura sprzętowa i programowa, która pozwoli grać „wszędzie, w co chcesz i jak chcesz”. Nacisk położony jest na kompatybilność ze starszymi grami i brak ograniczeń do jednej platformy czy sklepu.

Źródło: TwistedVoxel