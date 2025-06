Cena nowej karty rozszerzenia pamięci Xbox woła o pomstę do nieba

Zmagacie się z brakiem miejsca na dysku na swojej konsoli Xbox? Jeśli tak, to Microsoft ma na to rozwiązanie. Tyle że niesamowicie drogie.

Jeżeli należycie do użytkowników konsol Xbox i brakuje Wam miejsca na dysku, możecie teraz rozważyć zakup nowej karty pamięci (czy też kartę rozszerzenia pamięci dyskowej) od firmy Seagate o imponującej pojemności 4 terabajtów. A przynajmniej przez chwilę można było go rozważyć, ponieważ produkt przez krótki czas był dostępny w sklepie Best Buy. Cena? Absolutnie zaporowa. Mordercza. Aż głowa boli.

Nowa karta rozszerzenia pamięci Xbox od Seagate kosztuje… ile?!

W to, co w pierwszej kolejności zauważył serwis Windows Central, ciężko uwierzyć. Kiedy produkt pojawił się na Best Buy, jego cena wynosiła 499,99 dolarów, czyli więcej niż przewidywana cena bazowego modelu Nintendo Switch 2. Lub też tyle samo, ile kosztuje zestaw z konsolą i grą Mario Kart World.

Choć rozszerzona aż o cztery terabajty przestrzeń na dane może być kusząca, dla wielu graczy taka cena może być nie do zaakceptowania. Przyznać trzeba natomiast jedno: karty rozszerzeń Xbox są wygodnym rozwiązaniem. Wystarczy takową włożyć do dedykowanego portu konsoli, bez potrzeby otwierania obudowy czy używania kabli. Te karty działają podobnie jak stare karty pamięci z czasów PlayStation 2, umożliwiając niezwykle łatwe przenoszenie danych między urządzeniami.

Karta 4TB to jak dotąd najdroższa opcja w serii. Dla porównania, wariant z 2 TB kosztuje obecnie około 219,99 dolarów, a więc mniej niż połowę ceny nowego modelu. To oznacza, że nowa karta 4TB trzyma proporcje cenowe w serii Seagate, ale i tak szokuje ceną końcową. Warto zaznaczyć, że karta zniknęła już z oferty Best Buy. Może to oznaczać błąd w publikacji, problemy z dostępnością lub zmianę planów wydawniczych. Niemniej jednak, debata o używaniu takich kart trwa. Zwłaszcza w dobie takich gier jak Call of Duty: Black Ops 6 czy Modern Warfare 3, które zajmują ponad 100 GB każda.

Źródło: GameRant