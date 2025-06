Xbox zintegrowany ze Steam. Początek wielkiej rewolucji?

Tego się chyba nikt nie spodziewał, choć wszyscy po cichu liczyli, że w końcu się wydarzy. Microsoft właśnie ogłosił integrację ze Steamem w aplikacji Xbox na PC. Nowa funkcja pozwoli graczom zebrać wszystkie gry w jednym miejscu, niezależnie od sklepu, z którego pochodzą.

Gry z każdego sklepu w jednej bibliotece Xbox

Nowość nosi nazwę Aggregated Gaming Library i od razu trafiła do użytkowników z programu Xbox Insider (PC Gaming Preview). Dzięki niej gracze mogą odpalać gry nie tylko z XGP czy sklepu Microsoftu, ale też z Battle.netu, Epica, a przede wszystkim ze Steama. Wystarczy, że gra jest zainstalowana na PC, a automatycznie pojawi się w zakładce „Moja biblioteka” w aplikacji.

To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy mają tytuły rozrzucone po różnych platformach i launcherach. Xbox zapowiada, że w przyszłości integracja obejmie kolejne sklepy, a jeśli komuś nie odpowiada taka funkcja, będzie można ją po prostu wyłączyć w ustawieniach.

Dzięki zbiorczej bibliotece gier gracze mogą wygodnie uruchamiać gry z Xbox, Game Pass, Battle.net i innych wiodących sklepów z grami na PC z jednej biblioteki w aplikacji na PC. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera z systemem Windows, czy urządzenia przenośnego, Twoja biblioteka, setki tytułów Game Pass i wszystkie zainstalowane gry z wiodących sklepów z grami na PC będą teraz w zasięgu ręki. – informuje Microsoft

Timing też nie jest przypadkowy. Wszystko zgrywa się z premierą przenośnych urządzeń ROG Xbox Ally i Ally X. Korporacja chce uprzyjemnić korzystanie z Windowsa na handheldach, które do tej pory bywało… problematyczne. Teraz wystarczy włączyć jedną aplikację, by mieć dostęp do wszystkich zainstalowanych gier, niezależnie od źródła. Na razie funkcja działa tylko w ramach testów, ale pełna premiera zaplanowana jest na okres świąteczny 2025. Jeśli sprawdzi się na Ally, to można spodziewać się, że stanie się nowym standardem dla pecetowych graczy na Windowsie.

Źródło: PureXbox