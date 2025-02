Xbox, gry cyfrowe i plany na przyszłość – co dalej?

Wyobraźcie sobie sytuację, w której zbierana przez wiele lat biblioteka cyfrowych tytułów po prostu znika. Brzmi strasznie? Teoretycznie to możliwe, wszak jedynie wypożyczamy grę, a nie de facto ją posiadamy. Nic dziwnego zatem, że coraz więcej graczy obawia się o przyszłość swoich kolekcji. Obawy te kierowane są m.in. w stronę Microsoftu i marki Xbox. Ta zdecydowanie zmieniła swoje podejście w ostatnim czasie, skupiając się bardziej na multiplatformowości, niż faktycznym rozwijaniu swojej platformy. Czy to wpłynie na biblioteki graczy?

Głos w sprawie zabrał sam Phil Spencer. Szef marki zauważył rosnące obawy graczy i postanowił je uspokoić: Chcę okazać szacunek ludziom, którzy wyrażają swoje obawy. Rozumiem to i nigdy nie okazałbym braku szacunku nikomu, kto przychodzi do mnie zaniepokojony. Mam bibliotekę gier na konsolach Xbox. Chcę mieć pewność, że będę mógł nadal w nie grać. Czy nadal będziemy produkować sprzęt? Czy nadal będziemy mogli grać w gry tak, jak zawsze graliśmy? Lub czy nadal będę mógł kupować gry? Wszystko to rozumiem to, rozumiem pytania. Myślę, że okazaliśmy szacunek bibliotekom ludzi przez pokolenia dzięki wstecznej kompatybilności i Play Anywhere, i chcę to nadal robić.



Zobacz też: TOP 10 powodów, dlaczego warto kupić Xbox Game Pass w 2025

Spencer podkreśla, że chce, aby gracze grali i korzystali z gier tak, jak tego chcą. Mogą pobierać tytuły z Game Pass, lub kupować te gry i dodawać do swojej biblioteki. Nie zostaną usunięte, a dowodem na to ma być fakt udostępniania przez markę takich funkcji, jak wsteczna kompatybilność czy Play Anywhere.

Co więcej, firma opracowuje nowy sprzęt, najpewniej konsolę stacjonarną, która ma być kolejnym wcieleniem popularnego Xboksa, najpewniej już w ramach nowej generacji. Na razie brak szczegółów, ale chyba o cyfrowe biblioteki możemy być spokojni.

Źródło: trueachievements.com