Konsole Xbox Series doczekały się pełnej prezentacji od Microsoftu. Gracze mogą zapoznać się z filmem pokazującym większość funkcji sprzętów.

Do premiery nowej generacji pozostało kilka tygodni. Zamówienia przedpremierowe już wkrótce zaczną opuszczać magazyny, ale część graczy wciąż nie jest zdecydowana na zakup nowego sprzętu. Choć o dziewiątej generacji konsol wiemy już prawie wszystko, to wiele osób chciałoby zobaczyć je w akcji.

Choć Sony ma taką prezentację już za sobą, to Microsoft zdecydował się na większy pokaz Xbox Series dopiero teraz. Poniższy materiał trwa niecały kwadrans i ma na celu lepiej przybliżyć nam nowy sprzęt producenta.

Najważniejsze kwestie poruszone w filmie to:

Wprowadzenie do interfejsu samej konsoli

Pokaz działania kilku gier i aplikacji

Omówienie najważniejszych nowinek w Xbox Series

Pokaz funkcji Quick Resume na przykładzie Gears 5 i DIRT 5

Kilka faktów o technologii zastosowanej w sprzęcie

Praktycznie wszystkie z powyższych informacji są już powszechnie znane, ale materiał ma służyć za stosunkowo krótkie i spójne wprowadzenie do konsoli. Microsoft chce pokazać wszystkie nowości zainteresowanym graczom i jeśli jeszcze myślicie nad kupnem nowego Xboxa, to jest to film skierowany właśnie do Was.

Konsole Xbox Series trafią w ręce graczy już 10 listopada.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.