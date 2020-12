Xbox Series X wczytuje gry bardzo szybko nawet po miesiącu użytkowania. Jedna z zagranicznych redakcji dokładnie przetestowała konsolę w kilku grach.

Nowa generacja przyniosła ze sobą kilka ogromnych zmian. Jedną z nich bez wątpienia jest wprowadzenie szybkich dysków SSD, które zdecydowanie podnoszą komfort rozgrywki. W części produkcji ekrany ładowania właściwie przestały istnieć, a w innych zostały znacznie zredukowane.

Redakcja GamingBolt przygotowała wyczerpujący test Xbox Series X, w którym sprawdzono, jak konsola radzi sobie z szybkim wczytywaniem kilku zupełnie innych produkcji. W każdym przypadku widać znaczną poprawę względem poprzedniej generacji konsol.

Szczególnie imponujący jest przykład Watch Dogs: Legion, które załadowało się w niecałe 10 sekund. Tuż za nim uplasowało się Gears Tactics, któremu zajęło to jedynie sekundę dłużej. Jedna z najpiękniejszych produkcji na Xbox Series – Gears 5 – wczytuje się w niecałe 13 sekund, co naprawdę może robić wrażenie.

Resztę testów możecie sprawdzić na poniższym materiale.

O ile zwiększenie mocy konsoli to naturalna nowość w każdej generacji, tak dyski SSD faktycznie robią sporą różnicę. O ile nie gwarantuję one całkowitego wyeliminowania ekranów ładowania w najnowszych grach, tak te starsze włączają się niemal natychmiastowo. Mogliśmy to zaobserwować chociażby w Wiedźminie 3.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.