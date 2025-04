Xbox Series X|S z ważną łatką. Microsoft wysłuchał graczy

Microsoft nie zwalnia tempa i właśnie udostępnił nową aktualizację systemową dla konsol Xbox Series X|S oraz Xbox One. Choć mogłoby się wydawać, że to kolejny rutynowy patch, tym razem wprowadza on naprawdę przydatne funkcje, na które wielu graczy czekało. O czym konkretnie mowa? Mamy do czynienia z przydatnymi poprawkami.

Ważna aktualizacja do Xbox Series X|S

Najważniejszą nowością jest ulepszone zarządzanie przestrzenią dyskową. Dzięki aktualizacji, w zakładce „Moje gry i aplikacje” pojawiły się nowe opcje umożliwiające sprawniejsze usuwanie zbędnych danych. Gracze mogą teraz łatwiej namierzyć nieużywane treści, zdublowane elementy, czy gry, do których stracili dostęp — wszystko po to, by odzyskać cenne gigabajty. Często zupełnie przypadkowo mamy zajętych wiele gigabajtów, a od teraz ich odzyskiwanie ma być łatwiejsze. To duży ukłon zwłaszcza dla posiadaczy Series S z dyskami 512 gigabajtów.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Posiadacze aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate zyskali możliwość streamowania nie tylko gier z katalogu Game Pass, ale również wybranych własnych produkcji! Wystarczy przejść do zakładki „Moje gry i aplikacje”, otworzyć „Pełna biblioteka”, a następnie włączyć filtr Cloud Gaming i wybrać grę, którą chcemy uruchomić w chmurze. Funkcja dostępna jest zarówno na Xbox One, jak i Xbox Series X|S. Widać, że amerykański gigant coraz śmielej stawia na granie w chmurze. Jest to jakiś kierunek, który lubi wielu graczy.

Aktualizacja systemowa nosi numer 10.0.26100.4020 i jest częścią regularnego cyklu miesięcznych poprawek, które Microsoft wdraża od stycznia tego roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w maju możemy spodziewać się kolejnych ulepszeń.

