Xbox Series X rozczarował graczy? Forbes komentuje premierę konsoli

Forbes w mocnych słowach skrytykował nową konsolę Microsoftu. Xbox Series X jest według członka znanej redakcji ogromnym rozczarowaniem.

Premiera nowych Xboxów przeszła po branży trochę bez echa. O PlayStation 5 słyszymy niemal codziennie, a nowy sprzęt Microsoftu po prostu istnieje i jest przy tym dobrą konsolą z bardzo dobrą wydajnością.

Część graczy bardzo chwali nowe konsole Microsoftu, choć znajdą się też osoby, które narzekają na brak znacznej innowacji w Xbox Series. Jedną z takich osób jest Matt Gardener – dziennikarz pracujący dla Forbesa. Nazwał on najmocniejszą konsolę Microsoftu „największym gamingowym rozczarowaniem 2020 roku”. Poniżej znajdziecie fragmenty jego tekstu na temat nowej konsoli giganta z Redmond.

Dzięki szeroko dostępnemu oprogramowaniu Microsoftu, braku zoptymalizowanych gier i stosunkowo dobrym technicznym osiągom One X, Xbox Series X nie oferuje niczego niesamowitego w 2020 roku, z wyjątkiem monolitycznej konstrukcji. To nie jest ekscytujące – to po prostu nieuniknione ulepszenie dla graczy jak ja, którzy zainwestowali w gamingowy ekosystem Microsoftu. ~Matt Gardener, Forbes

Gardener nie szczędził też krytyki tytułom ekskluzywnym, które miałyby trafić na nowego Xboxa.

Halo Infinite jest nieskończenie przekładane (…). Inne gry, jak Fable, State of Decay 3 i Forza są zaplanowane, ale nie mają potwierdzonych dat premiery. Większość pozostałych, oczekiwanych tytułów „eksklzuwynych” jest po prostu wydawana na Series X w pierwszej kolejności: to najgłupsze zagranie marketingowe w gamingu, ktokolwiek by tego nie robił.

Opinia Matta Gardenera jest więc skrajnie negatywna i choć zauważa on postęp technologiczny względem poprzednika, to nie jest zachwycony brakiem innowacji w konsoli będącej bądź co bądź nową generacją sprzętu do grania.

Opinie są różne, ale faktycznie nie da się nie zauważyć, że Series X jest mocny, ale oferuje stosunkowo mało nowości jak na next-gena.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.