Okazuje się, że Xbox Series X jest bardzo prosty w demontażu i czyszczeniu. Konsola pozwoli na szybkie i bezproblemowe pozbycie się kurzu z wnętrza.

Sony niedawno zaprezentowało wnętrze PlayStation 5. Firma pochwaliła się, że konsola pozwoli na bezproblemowe usunięcie kurzu spod obudowy. Okazuje się, że nie tylko Japończycy mają patent na proste czyszczenie konsoli.

Pierwsze materiały z otwarcia obudowy konsoli pokazują, że Microsoft pomyślał o graczach chcących utrzymać czystość sprzętu nowej generacji. Brazylijski youtuber, Detonado Gueek pokazał wnętrze XSX i zaprezentował jak łatwo wyjąć z niego wentylator.

Aby uzyskać dostęp do wentylatora Xbox Series X wystarczy po prostu odkręcić boczny panel i wyjąć interesujący nas komponent. Prosto, szybko i bezproblemowo.

Nie wiadomo jak sprawa ma się do gwarancji urządzenia, ale raczej ta kwestia nie powinna sprawić producentowi problemu. Zakurzone konsole potrafią się przegrzewać i działać niewyobrażalnie głośno.

Choć kwestia przegrzewania ma ulec zmianie w nowej generacji konsol, to nie wierzę, żeby pokryty grubą warstwą kurzu wentylator dobrze spełniał swoje zadanie. Regularne czyszczenie sprzętu do grania to raczej standard, który zbyt szybko nie zniknie z umysłów graczy.

Czas pokaże, czy chłodzenie w nowych Xboxach faktycznie dobrze się sprawuje. Pierwsze wrażenia testerów mówią, że konsola działa bardzo cicho, a jej temperatury nie sprawiają najmniejszych problemów.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.