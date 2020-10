Microsoft najwyraźniej za bardzo pospieszył się z wysyłką Xbox Series. Niektóre sklepy zbyt wcześnie wystawiły konsole na swoich półkach.

Microsoft rozesłał swoje konsole do magazynów ze sporym wyprzedzeniem. Choć nie powinny się one jeszcze znaleźć w sprzedaży, to najwyraźniej niektóre sklepy nie do końca o tym wiedzą.

W sieci pojawiają się zdjęcia obydwóch Xbox Series na sklepowych półkach, co nie powinno jeszcze mieć miejsca. Nowa konsola Microsoftu debiutuje dopiero 10 listopada.

Here's the #Xbox Series X and S already on store shelves pic.twitter.com/DEQSjhfdr0 — Xbox News (@_XboxNews) October 23, 2020

Możliwe, że zaprezentowane pudełka są puste i stanowią jedynie materiał promocyjny. Jeśli jednak znajdują się w nich konsole i faktycznie można je kupić, to ktoś tu wpakował się w niemałe tarapaty.

Istnieje też szansa, że zdjęcie pochodzi z zaplecza sklepu, który przedwcześnie przygotował ekspozycję nowych Xboxów i autorem zdjęcia jest jeden pracowników. Fotka pochodzi z jednego z azjatyckich punktów sprzedaży.

Choć nie możemy mieć pewności co do kontekstu sytuacji, to jedno jest pewne – Xbox Series są gotowe do premiery. Konsole najwyraźniej trafiły do największych sieci sklepów i nie uświadczymy żadnych opóźnień. Microsoft dopilnował, aby nowa generacja dotarła do graczy bez żadnych komplikacji, co zdecydowanie się chwali.

Ciekawe jak szybko nakłady sklepów zostaną wykorzystane. Microsoft zapewne przygotował się na nawet największe zainteresowanie, jednak premiery świeżych konsol bywają nieobliczalne i wielokrotnie mogliśmy napotkać się z brakiem sprzętu przy okazji premier poprzednich generacji.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.