Xbox Series – interfejs działa w 1080p. Dziwna decyzja Microsoftu

Okazuje się, że interfejs w konsolach Xbox Series będzie działał jedynie w FullHD. Microsoft zdecydował się na dość niezrozumiałe posunięcie.

Posiadacze Xbox One mogą już testować nowy interfejs, który pojawi się też na Xbox Series S i X. Co ciekawe, Microsoft nie powiadomił graczy o jednej, dość ważnej sprawie.

Okazuje się, że interfejs nowych konsol Amerykanów działa w rozdzielczości 1080p. O ile jest to zrozumiałe w przypadku Series S, tak XSX powinien wspierać 4K nie tylko w grach, ale też samym systemie. Co ciekawe, UI w PS5 obsługuje 4K. .

O sprawie wypowiedział się John Lienneman z Digital Foundry.

Cóż, dla mnie największym problemem jest to, że interfejs Xboxa działa w niskiej rozdzielczości. Byłem rozczarowany tym, że Xbox One X oferował UI w jedynie 1080p, kiedy PS4 Pro gwarantowało natywne 4K, ale ponowienie tego na Series X… to dla mnie naprawdę nieakceptowalne.

~John Lienneman