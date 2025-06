Microsoft reklamuje PS5 jako oficjalny sposób na zagranie w gry z Xbox

Microsoft reklamuje swoje gry na PS5. PlayStation oficjalnie w „rodzinie Xbox”. Tak, sam nadal nie wierzę, że to piszę, ale wygląda na to, że sprzęt Sony to… też Xbox. Na swój sposób.

Xbox przestaje udawać, że konsolowa wojna wciąż trwa. W nowych materiałach promocyjnych Microsoft otwarcie reklamuje swoje gry… na PlayStation 5. To nie żart! Według firmy wszystko jest teraz Xboxem, nawet jeśli odpala się to na padzie DualSense.

Xbox promuje swoje gry na PlayStation

Konsolowa dyplomacja przeszła rewolucję. Microsoft na oficjalnych stronach swoich gier, w tym Doom: The Dark Ages, umieszcza PlayStation 5 tuż obok Steam jako jedną z głównych platform. Kiedyś nie byłoby to do pomyślenia, ale dla Xboxa to już przeszłość.

Nie chodzi tylko o jedną grę. Microsoft w kampanii „Ways To Play” przedstawia PS5 jako równoprawną platformę obok PC i Xboxów. A skoro Gears of War: Reloaded ma trafić na konsolę Sony, a o Halo też coraz częściej mówi się w tym kontekście, widać, że to nie jednorazowy wyskok.

Dla Microsoftu granie stało się usługą, a nie sprzętem. Najwyraźniej korporacji nie przeszkadza, że PS5 sprzedaje się lepiej niż Xbox Series X/S. Skoro użytkownicy PlayStation są gotowi kupować tytuły Xbox Game Studios, to czemu im tego nie ułatwić?

Ten trend ma też szansę dotknąć przyszłego Switcha 2. W nadchodzących latach Nintendo również może zostać częścią „ekosystemu Xbox”, przynajmniej w kontekście gier. Jedno jest pewne – tradycyjne granice między platformami zaczynają się zacierać.

