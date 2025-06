PlayStation na Xboksie? No, tak jakby, ale nie do końca

Kilka dni temu informowaliśmy Was o nowości od Microsoftu, który postanowił wprowadzić nową funkcję do aplikacji Xbox na pecetach. Pozwoli ona na zebranie wszystkich posiadanych przez nas gier w jedno miejsce, niezależne od sklepu, w którym je kupiliśmy. Dzięki temu gracze będą mogli, no, teoretycznie z poziomu Xboksowej aplikacji odpalić gry ze Steama, Battle.net, czy też Epic Games Store. A także gry od PlayStation.

Gry PlayStation na PC w aplikacji Xbox PC App

Jak zauważył Tom Warren z serwisu The Verge, porty z PlayStation 5 dostępne na komputerach osobistych będą teraz widoczne w bibliotece aplikacji Xbox. Bez osiągnięć Xboksa ani też integracji z usługami Xbox Live, ale będą. Co więcej, funkcja ta dobrze współgra z nadchodzącymi urządzeniami, takimi jak ROG Xbox Ally. Zaoferują one oficjalne wsparcie dla gier Sony wydanych na pecetach.

Microsoft już od dawna nie ukrywa tego, że coraz bardziej zależy mu na otwartym ekosystemie. Takim, w którym gry i sprzęt mają ze sobą współpracować – niezależnie od tego, jakie posiadają logo na obudowie. Nie brakuje również spekulacji, że gigant z Redmond próbuje uczynić z Xboksa drugiego Steama, stawiając równocześnie na uniwersalność oraz kompatybilność. I choć z jednej strony jest to definitywnie ukłon w stronę graczy pecetowych… Z drugiej jest to sygnał, że Xbox nie chce już być jedynie konsolą. Chce być raczej platformą usługową, dostępną na wielu różnych urządzeniach.

