Xbox niczym Sega? Firma ma całkowicie zrezygnować ze swojego sprzętu

Ostatnie decyzje marki Xbox są dla niektórych szokujące. Firma stawia niemal wszystko na rozwój oparty na grach firm trzecich, jednocześnie rezygnując z tytułów na wyłączność dla swoich platform. Były szef PlayStation uważa, że to doprowadzi do całkowitego zrezygnowania z produkcji własnego sprzętu.

Czy to koniec konsol Xbox jakie znamy?

Wszyscy dobrze znamy proponowane od jakiegoś czasu multiplatformowe podejście Xboksa. Marka w ostatnich latach mocno się zmieniła, a czasy gier na wyłączność można w jej przypadku uznać za przeszłość. Dla niektórych fanów jest to podejście mocno wątpliwe — zapowiedzi debiutów takich gier, jak np. Forza Horizon 5 na PlayStation 5 nie wszystkich cieszy. Zwłaszcza tych, którzy posiadają konsolę Xbox i liczyli, że ta pozwoli im na granie w gry dostępne wyłącznie dla nich.

Zmiany w działaniu Xboksa komentują nie tylko sami gracze, ale również postacie związane z konkurencyjnymi firmami. Przykładem jest choćby Shawn Layden, dawny szef marki PlayStation, który w ostatnim wywiadzie odniósł się do działań Phila Spencera. Jego zdaniem Microsoft i Xbox zmierzają drogą, którą swego czasu obrała Sega. Wypuszczanie kolejnych gier na konkurencyjne platformy doprowadziło do zaprzestania tworzenia przez nich własnych konsol. Ostatecznie firma skupiła się wyłącznie na grach, nie zaś na sprzęcie.

Jak Layden odnosi się do działań „Zielonych”? Z jednej strony niesie to ze sobą korzyści – jak podaje, bo ograniczenie stawiania na sprzęt to duże oszczędności w obliczu rosnących kosztów. Samo postawienie na gry też przynosi zyski tym bardziej, gdy można ich sprzedawać więcej na różnych platformach.

W przyszłości może jednak zabraknąć Xboksowi czynnika „FOMO”. Nikt nie kupi ich konsoli ze względu na konkretne gry, bo te będą dostępne i tak na PC czy PlayStation. To może doprowadzić do dużych zmian w obrazie firmy i tym, czym ona się właściwie zajmuje.

Źródło: tech4gamers.com