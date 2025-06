Microsoft kasuje własnego handhelda Xbox

Choć wielu graczy liczyło na autorską konsolkę Xbox w stylu Steam Decka, Microsoft postanowił zmienić kurs. Jak donosi Tom Warren z The Verge, gigant z Redmond skasował prace nad swoim własnym handheldem, by skupić się na nowej platformie software’owej nowej generacji. Urządzenie może i było w planach, ale ostatecznie przegrało z ideą rozwoju ekosystemu Xbox poza sprzęt stworzony wewnętrznie.

Xbox zmienia kierunek

Zamiast handhelda made by Microsoft, mamy nowy rozdział w historii współpracy z partnerami zewnętrznymi. Już teraz Xbox mocno wspiera dwa modele ROG Ally od Asusa. Standardowy i ulepszony Ally X łączą funkcje Windowsa i Xboxa w jednym sprzęcie. Dzięki nim Microsoft testuje swoją wizję grania dostępnego na różnych urządzeniach i platformach, bez konieczności posiadania klasycznej konsoli przenośnej.

To oczywiście część większego planu. Xbox nie chce być tylko konsolą, ale całym środowiskiem, które działa przez Xbox Cloud Gaming, Xbox Play Anywhere i natywne aplikacje. To oznacza, że strategia firmy opiera się na elastyczności, a nie zamkniętym ekosystemie sprzętowym. Microsoft widzi przyszłość w usługach, nie w urządzeniach.

Ciekawym elementem układanki jest też rozwijanie emulacji gier z wcześniejszych generacji konsol Xbox na pecetach z Windowsem. Choć dziś ogranicza się to do grania w chmurze i kompatybilnych tytułów Play Anywhere, w przyszłości może pojawić się pełne wsparcie dla klasyków, o ile uda się przeskoczyć licencyjne i techniczne przeszkody.

Źródło: TwistedVoxel