Nowość w Xbox Game Pass od dziś. To najlepszy remake w historii?

Już dziś posiadacze abonamentu Xbox Game Pass na PC i konsolach mogą pobierać nową grę. W zasadzie jest to zestaw gier, bo do usługi trafił prawdopodobnie jeden z najlepszych remake’ów w historii branży – i zawiera w sobie całą trylogię. To jedna z najmocniejszych i najciekawszych pozycji, jakie dołączą w tym miesiącu do abonamentu Microsoftu. Jest w co grać!