Trzy nowe gry dostępne od dziś w Xbox Game Pass

Xbox ostatnimi czasy naprawdę szaleje. Wczoraj informowaliśmy Was o oficjalnym ogłoszeniu tytułów, które pojawią się w ofercie usługi Xbox Game Pass do końca bieżącego miesiąca i w ciągu pierwszych trzech dni czerwca. Później amerykańska korporacja Microsoft ujawniła Retro Classics. Do tego wszystkiego w międzyczasie, również wczoraj, w katalogu usługi pojawiła się gra Monster Train 2. To nie koniec!

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Nowe gry już dostępne w Xbox Game Pass

Dzisiaj dołączają do niej bowiem kolejne trzy produkcje. Posiadacze aktywnej subskrypcji w wariancie Ultimate mogą rozpocząć przygodę w grze Tales of Kenzera: ZAU, a także w grach S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl i Creatures of Ava, które są dostępne również w wariantach Standard.

Na wyróżnienie zasługuje na pewno Tales of Kenzera: ZAU, czyli metroidvania zrealizowana w konwencji platformowej gry akcji. Za jej stworzenie odpowiada zespół Surgent Studios. Co ciekawe, jego założycielem jest Abubakar Salim, aktor znany między innymi z roli Bayeka w grze Assassin’s Creed: Origins (w tym dziele również użyczył swojego głosu głównemu bohaterowi). Produkcja opiera się przede wszystkim na eksploracji malowniczego świata w stylu platformowym, a także walka z napotkanymi na drodze przeciwnikami.

