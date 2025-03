Bardzo duża premiera w Xbox Game Pass. Brytyjska apokalipsa dla fanów Fallouta

Atomfall to nie jest Fallout. Mimo wszystko pod względem klimatu i settingu mówimy o produkcji skierowanej właśnie dla fanów. Do tego dostępnej w Xbox Game Pass!

Dziś, czyli 27 marca 2025 roku, na rynku debiutuje nowy projekt od studia Rebellion, twórców m.in. serii Sniper Elite. Atomfall oferuje unikalne połączenie postapokaliptycznej przygody z elementami brytyjskiego folkloru. Jakby tego było mało, oparta jest na rzeczywistych wydarzeniach, prezentując alternatywną wizję świata. Co więcej, od samego początku jest dostępna w ramach subskrypcji Xbox Game Pass! A właśnie… gdzie taniej kupić, aby taniej ograć?

Dziś wielka premiera w Xbox Game Pass

Atomfall przenosi graczy do alternatywnej wersji Wielkiej Brytanii z 1962 roku, pięć lat po katastrofie jądrowej w Windscale. Gracze wcielają się w postać bezimiennego bohatera z amnezją, eksplorując objętą kwarantanną krainę pełną tajemniczych postaci, takich jak zamaskowani bandyci czy dziwaczni poganie. Produkcja łączy elementy przetrwania z otwartym światem, zachęcając do eksploracji i rozwiązywania zagadek w klimacie inspirowanym twórczością Johna Wyndhama. Jak więc widzicie – nie jest to RPG w stylu Fallouta, choć skojarzenia pod względem klimatu jak najbardziej są na miejscu.

Według recenzji krytyków, Atomfall wyróżnia się unikalną atmosferą i oryginalnym podejściem do tematyki postapokaliptycznej. Jednakże, niektóre opinie wskazują na uproszczony system walki oraz wymagający charakter eksploracji, co może być zarówno atutem, jak i wyzwaniem dla graczy. ​Obecnie tytuł ma średnią 75/100 w serwisie OpenCritic, z czego 61% krytyków poleca zagranie na premierę.

Dzięki włączeniu Atomfall do oferty Xbox Game Pass od dnia premiery, subskrybenci mogą natychmiast zanurzyć się w tej nietuzinkowej przygodzie bez dodatkowych kosztów. Czy warto? Zdecydujcie sami.

