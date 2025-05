15 nowych gier w chmurze Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft znowu dorzuca paliwa do ognia. Już 23 maja biblioteka Xbox Cloud Gaming powiększy się o kolejne 15 gier dostępnych w streamingu dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli lubisz grać w podróży, na przerwie w pracy albo po prostu nie masz ochoty odpalać konsoli – ta aktualizacja to dobra wiadomość.

Xbox i nowe gry w streamingu

Kto z was ogrywa gry w chmurze w ramach Xbox Game Pass? Wśród nowości znajdziesz zarówno tytuły, które wielu graczy wspomina z sentymentem, jak i mniej znane perełki, które warto odkryć. Microsoft dorzuca m.in. Quantum Break, SteamWorld Dig 2, Rare Replay i aż cztery kultowe przygodówki od Double Fine – w tym Grim Fandango Remastered i Day of the Tentacle Remastered. Idealne na telefon lub tablet, gdy chcesz spokojnie przechodzić kolejne etapy bez spiny.

Co dokładnie wskakuje do chmury 23 maja? Oto pełna lista:

Brütal Legend – heavy metal, topór i Jack Black w jednej grze.

Costume Quest 2 – halloweenowa przygodówka pełna uroku.

Day of the Tentacle Remastered – klasyka point-and-click w nowym wydaniu.

Full Throttle Remastered – motocykle, punk rock i rebelia.

Grim Fandango Remastered – noir z życia po śmierci, legendarna narracja.

Max: The Curse of Brotherhood – zręcznościowa bajka z duszą.

Neon Abyss – neonowy chaos i roguelike na pełnych obrotach.

Quantum Break – miks gry i serialu, wciągająca fabuła o manipulacji czasem.

Rare Replay – 30 lat gier od Rare w jednej paczce.

ScreamRide – rollercoastery, wybuchy i kreatywna destrukcja.

State of Decay: Year One – zombie, survival i trudne wybory.

SteamWorld Dig 2 – kopalnie, steampunk i eksploracja.

Sunset Overdrive – kolorowy chaos w otwartym świecie.

Super Lucky’s Tale – lekka platformówka dla każdego.

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection – zbuduj zoo marzeń.

To już kolejna duża aktualizacja Cloud Gaming w tym miesiącu. W zeszłym tygodniu Microsoft wprowadził opcję streamowania własnych gier, a teraz serwuje gotowy zestaw tytułów z Game Passa. Widać, że firma mocno stawia na elastyczność – grasz gdzie chcesz, jak chcesz.

Zobacz też: Mindseye to wielka klapa? Niepokojące wieści przed premierą

Masz już swojego faworyta z tej piętnastki? A może to dobry moment, żeby spróbować czegoś zupełnie nowego? Daj znać. I pamiętaj, żeby zajrzeć do zakładki z Perkami w Game Pass Ultimate – niektóre bonusy na maj znikną szybciej, niż się wydaje.

Źródło: trueachievements.com