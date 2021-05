Xbox to już nie tylko konsole, pady i lodówka. Czas przyszedł także na buty

Zagraniczny serwis donosi, że Adidas wspólnie z Microsoftem wyda obuwie sygnowane logo Xbox. Pierwsze buty miałyby trafić do sprzedaży już w czerwcu.

Na przestrzeni ostatnich dekad mamy do czynienia z ciekawym trendem. Wiele marek nawiązuje ze sobą kooperacje, by wydać razem produkty nawiązujące do obu z nich. Widać to szczególnie podczas spacerów w większych miastach, kiedy to praktycznie zawsze zobaczymy kogoś w odzieży ze Spider-Manem, Pokemonami albo innymi postaciami ze świata popkultury.

Jak widać, popkulturowa moda dotarła ponownie do samych konsol. Jeszcze niedawno pisaliśmy o współpracy Nike i PlayStation, czego owocem będą buty stylizowane na PS5. Tym razem mamy do czynienia z bardzo podobnym ruchem ze strony konkurencji. Obuwie sygnowane logo Xbox wyprodukuje Adidas, o czym donosi zagraniczny portal Complex.

Pierwsze partie sneakersów miałyby trafić do sklepów już w czerwcu tego roku. Mowa tutaj o modelu Forum Tech Boost GZ3733, a w październiku otrzymamy kolejne wersje GW7794 i GW7795. Jako ostatni w tym roku wyjdzie model GW2646, który będziemy mogli zakupić od listopada. Według planów wspomnianych firm w 2022 usłyszymy o kolejnych propozycjach obuwia.

Szczerze mówiąc design obuwia nie przypadł mi do gustu. Szczególnie odstrasza mnie od niego ta półprzezroczysta, mleczna podeszwa. Cieszy natomiast fakt dołączenia alternatywnego koloru sznurówek. Mam nadzieję, że inne warianty będą wyglądały lepiej. A Wy co o nich sądzicie?

PS. Jeżeli zastanawiacie się, czego dotyczy „lodówka” z tytułu, to musiał Was ominąć jeden z najlepszych żartów na 1 kwietnia. Microsoft jednak stwierdził, że go naprawdę zrealizuje, dlatego zachęcam Was do zapoznania się z tym artykułem, gdzie wszystko opisaliśmy.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.