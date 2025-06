Xbox kończy z grami na płytach? Nadchodzi era cyfrowa

Fani pudełkowych wydań gier mają kolejny powód do niepokoju. Coraz więcej wskazuje na to, że Xbox definitywnie porzuca fizyczne nośniki, stawiając wszystko na dystrybucję cyfrową. Najnowszym tego dowodem jest zapowiedź horroru Cronos: The New Dawn — gra ukaże się wyłącznie cyfrowo na Xbox Series X|S, podczas gdy na PS5 i PC dostępna będzie również w klasycznej, pudełkowej formie.

Co dalej z płytami na konsolach Xbox?

Choć Microsoft nie ogłosił jeszcze oficjalnego „rozwodu” z fizycznymi wydaniami, cisza mówi więcej niż słowa. Firma od dłuższego czasu kieruje uwagę graczy na Game Pass — swoją usługę subskrypcyjną, która ma być nie tylko przyszłością Xboxa, ale również fundamentem całej strategii na rynku gier. Rezygnacja z fizycznych wersji może mieć sens biznesowy — niższe koszty produkcji, dystrybucji, brak pośredników. Ale dla wielu graczy to utrata czegoś więcej niż tylko płyty. To koniec możliwości kolekcjonowania, odsprzedaży, a nawet wypożyczania gier — czegoś, co dla wielu stanowiło ważną część bycia graczem.

W świecie, który coraz bardziej dryfuje w stronę cyfrowych usług, Xbox wydaje się iść na całość. Ale czy to oznacza, że fizyczne wydania nie mają już przyszłości? Na razie PlayStation i PC wciąż oferują wybór — a dla wielu graczy to wystarczający powód, by spojrzeć w ich stronę z większym zainteresowaniem.

Xbox stawia wszystko na cyfrową kartę. Pytanie tylko, czy gracze są gotowi, by definitywnie zamknąć pudełko — dosłownie i w przenośni.

