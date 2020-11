Xbox App trafi na Smart TV. Phil Spencer zdradził plany Microsoftu

Phil Spencer zapowiedział, że Xbox App trafi na Smart TV. Microsoft nie zamierza hamować się ze zwiększaniem dostępności swoich usług.

W tej generacji Microsoft zdecydowanie stawia na dostępność swoich usług. Aplikacje Xbox trafiły już na praktycznie każdą możliwą platformę, xCloud rośnie w siłę, a Game Pass to największy fenomen w branży subskrypcji od czasu popularyzacji Netflixa.

Gigant z Redmond nie zatrzymuje się jednak na telefonach, tabletach, komputerach i konsolach. Zapewne doskonale znacie żart polegający na uruchamianiu Dooma na najbardziej abstrakcyjnych i prymitywnych urządzeniach? Cóż, niedługo sprawa może wyglądać podobnie w przypadku aplikacji Xbox.

Phil Spencer zdradził, że Xbox App pojawi się na Smart TV w ciągu roku.

The Verge: Co powstrzymuje Was przed stwierdzeniem „okej, Xbox to aplikacja, ma minimalne wymagania sprzętowe i po prostu odpalimy go na Smart TV”? Phil Spencer: Myślę, że zobaczycie to w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek było nas w stanie przed tym powstrzymać. Fragment wywiadu The Verge z Philem Spencer, szefem Xbox

Spencer nawiązał tym samym do problemów z wydaniem xCloud na urządzeniach z systemem iOS. Apple powstrzymywało Microsoft i NVIDIĘ przed wprowadzeniem ich usług do gry w chmurze na swoją platformę, ale udało się to obejść.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.