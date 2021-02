Wystartował Festiwal Gier Steam! Sprawdźcie setki tytułów za darmo

Valve właśnie uruchomiło najnowszy Festiwal Gier Steam. Gracze mogą zupełnie za darmo przetestować kilkaset nadchodzących produkcji.

Najbliższe tygodnie będą dość mało intensywne dla graczy. Większość sporych produkcji zadebiutuje dopiero za kilka tygodni, więc na ten moment pozostaje nam nadrabianie zaległości i szukanie mniejszych, ciekawych gier.

Jeśli macie sporo wolnego czasu na granie i poszukujecie interesujących tytułów do wypróbowania, to Valve ma coś dla Was. Wystartował właśnie Festiwal Gier Steam – pozwala on na sprawdzenie około 500 tytułów zupełnie za darmo. Są wśród nich zarówno te bardziej jak i mniej znane gry. Poniżej znajdziecie kilka naszych propozycji, którymi warto się zainteresować.

Seria Little Nightmares z pewnością nie jest obca fanom horroru. W ramach Festiwalu możecie sprawdzić wersję demo LN2 tuż przed premierą gry. Klimatyczna platformówka zapowiada się naprawdę ciekawie.

Miłośnicy grozy powinni też mieć na oku polski tytuł Lust from Beyond. Przesycony erotyzmem horror inspirowany dziełami Lovecrafta i Gigera to sequel ciepło przyjętego Lust for Darkness, które zebrało mieszane oceny od graczy, jednak bez wątpienia było bardzo oryginalnym tworem.

Oczywiście gier udostępnionych w ramach Festiwalu jest znacznie więcej i znajdziecie wśród nich też takie perełki jak kolorowe Roguebook i rozbudowane Timberborn, ale to i tak tylko czubek góry lodowej.

Festiwal Gier Steam potrwa do 9 lutego.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.