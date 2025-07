Znamy wymagania sprzętowe WUCHANG: Fallen Feathers. Czy wasze PC dadzą radę?

505 Games ujawnia, co dokładnie musi mieć PC, by bez przeszkód zanurzyć się w brutalnym świecie pełnym potworów, choroby i wspomnień utraconych w mroku. WUCHANG: Fallen Feathers zadebiutuje już 24 lipca. Ale czy nasze komputery dadzą radę?

Oto wymagania sprzętowe WUCHANG: Fallen Feathers

Nadciągające WUCHANG: Fallen Feathers to jedna z ciekawszych premier lata dla fanów soulslike’ów. Akcja gry osadzona jest w schyłkowym okresie dynastii Ming, gdzie wojna domowa i tajemnicza choroba Ornithropy zmieniają ludzi w krwiożercze monstra. Wcielasz się w Wuchang, piratkę i wojowniczkę z amnezją, która nie tylko walczy o przetrwanie, ale także stara się odkryć prawdę o własnym pochodzeniu. To opowieść o tożsamości, walce i odkupieniu, pełna ciężkich pojedynków, dziwacznych frakcji i gęstego klimatu.

Grę napędza Unreal Engine 5, a to zawsze rodzi pytanie: jak mocny musi być sprzęt, by to uciągnąć? Znamy już finalne wymagania dla PC i jest lepiej, niż się obawiano. Minimalna konfiguracja to Intel Core i5-8400 lub Ryzen 5 1600, 16 GB RAM i GeForce GTX 1060 6GB lub Radeon RX 580. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie modernizowali komputera od kilku lat. Ale jeśli chcesz grać komfortowo, z lepszą grafiką i stabilną liczbą klatek, warto mieć i7-9700 lub Ryzen 5 5500 oraz RTX 2070, RX 5700 XT lub Intel Arc A750. Gra zajmuje 60 GB i wymaga DirectX 12.

Minimalne:

OS: Windows10 64bit

Procesor: Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Version 12

Miejsce na dysku: 60 GG

Dodatkowo: HDD wspierany, SSD rekomendowany.

Zalecane:

OS: Windows10/11 64bit

Procesor: Intel Core i7-9700/AMD Ryzen 5 5500

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT/INTEL Arc A750

DirectX: Version 12

Miejsce na dysku: 60 GG

Dodatkowo: HDD wspierany, SSD rekomendowany.

Warto podkreślić, że wszystkie podane specyfikacje oparto na testach z aktywowanym DLSS lub FSR, czyli technologiami skalowania obrazu. Innymi słowy, bez nich gra może być bardziej wymagająca. Co ciekawe, wcześniej opublikowane wymagania na Epic Games Store były wyższe, co sugeruje, że deweloperzy poprawili optymalizację tuż przed premierą. To dobry znak, choć na ostateczne werdykty dotyczące płynności i stabilności musimy jeszcze chwilę poczekać.

