Wuchang: Fallen Feathers imponuje na PS5. Świetna wydajność

Nowy soulslike z Chin zbliża się wielkimi krokami, a Sony ujawniło szczegóły techniczne, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej wymagających graczy. Wuchang: Fallen Feathers na PS5 Pro zaoferuje do 80 klatek na sekundę. A to dopiero początek.

Wuchang: Fallen Feathers na PS5. Znamy szczegóły

Sony zaktualizowało stronę Wuchang: Fallen Feathers na PlayStation Store bez większego rozgłosu, ale zawarte tam informacje mówią same za siebie. Gra zaoferuje na PS5 klasyczne trzy tryby graficzne: jakość (30 FPS), balans (40 FPS) i wydajność (60 FPS). To dobrze znany podział, który pozwala graczom wybrać pomiędzy najlepszą grafiką a największą płynnością rozgrywki. Jednak to, co przygotowano dla posiadaczy PS5 Pro, może zaskoczyć.

Na PS5 Pro Wuchang: Fallen Feathers wkracza na zupełnie nowy poziom. Tryb jakości zapewni 60 FPS, zrównoważony aż 70 FPS, a tryb wydajności osiągnie imponujące 80 FPS. Takie liczby, zwłaszcza w gatunku soulslike, gdzie precyzja i timing to podstawa, to prawdziwa gratka. Gra nie tylko będzie wyglądać dobrze, będzie też działać niezwykle płynnie, co może mieć ogromny wpływ na komfort i immersję.

W Wuchang: Fallen Feathers wcielimy się w Bai Wuchang, wojowniczą piratkę przemierzającą mroczne, ogarnięte zarazą ziemie Shu w końcówce panowania dynastii Ming. Gra łączy elementy historii, folkloru i azjatyckiego horroru z wymagającym systemem walki rodem z Soulsów. Za projekt odpowiada chińskie studio Leenzee, a wydawcą jest 505 Games. Styl artystyczny, projekt postaci i atmosfera budzą skojarzenia z Bloodborne. Nie bez powodu.

Premiera już 24 lipca na PS5, Xbox Series X|S i PC. Na razie wiemy, że wersja pecetowa będzie wymagała solidnej konfiguracji, ale dokładne wymagania nie zostały jeszcze ujawnione. Jedno jest pewne, Wuchang: Fallen Feathers to jedna z najbardziej obiecujących premier tego lata. A jeśli PS5 Pro rzeczywiście wyciśnie z niej 80 FPS. Może to być jeden z pierwszych tytułów, który naprawdę pokaże, na co stać nową generację konsol Sony.

Źródło: dualshockers.com