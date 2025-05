Seria WRC wraca do Nacon. Będzie wielki reset rajdowej marki

Seria WRC wraca do Nacon – szykuje się kompletny reset serii. Francuzi odzyskali licencję i chcą odświeżyć cykl rajdowy od samych podstaw.

Po kilku latach przerwy Nacon oficjalnie odzyskał prawa do marki WRC i zapowiedział, że nie zamierza kontynuować serii tam, gdzie ją zostawił. Zamiast tego studio KT Racing przygotowuje zupełnie nowy start dla marki, który ma przywrócić WRC na właściwe tory – zarówno w oczach fanów rajdów, jak i graczy.

Ambitne plany i powrót do korzeni WRC

Zapowiedziany projekt to nie tylko nowa część, ale – jak podkreślają twórcy – pełnoprawny reset całej marki. Nacon planuje stworzyć WRC „od nowa”, co oznacza zmiany w silniku gry, fizyce pojazdów, modelu jazdy i trybach rozgrywki. Gra ma oferować doświadczenie bliższe prawdziwym mistrzostwom rajdowym, ale bez rezygnowania z przystępności dla nowych graczy.

Studio KT Racing, które wcześniej odpowiadało za tytuły WRC 8–10, powraca do pracy nad serią po okresie, gdy prawa należały do Codemasters i EA Sports. Choć tamten etap miał swoje mocne strony (w tym silnik EA Sports WRC), to wielu fanów zarzucało produkcji brak głębi i ducha rywalizacji.

Nowa gra powstaje na nowym silniku, a studio deklaruje, że położy jeszcze większy nacisk na symulację i realistyczną fizykę, ale nie zapomni o graczach grających na padach. Nacon nie podał jeszcze tytułu ani daty premiery nowej odsłony, ale zaznacza, że wkrótce poznamy więcej konkretów.

Źródło: X