Willy’s Wonderland. Plakat promuje film, w którym zagra Nicolas Cage

Nicolas Cage zagra w nowej produkcji Willy’s Wonderland. Plakat promuje widowisko.

Już 12 lutego odbędzie się premiera komedii grozy, w reżyserii Kevina Lewisa. Film opowie historię dozorcy, który musi zmierzyć się z demonicznymi lalkami jakie zamieszkały w parku rozrywki. Krwiożercze pluszaki zrobią wszystko, by pozbawić protagonisty życia. Kto wyjdzie cało z morderczego starcia?

Chociaż Lewis znany jest z niskobudżetowych produkcji, to niezbyt poważna konwencja projektu, świetnie koresponduje z jego filmowym dorobkiem. W filmie wystąpią tacy aktorzy jak: Beth Grant, Caylee Cowant, Grant Cramer a także Emily Tosta.

Produkcja zdaje się inspirować kultowym horrorem Laleczka Chucky i serią gier komputerowych Five Nights at Freddy’s. Wojna wymierzona przeciwko diabolicznym maskotkom zapowiada się intrygująco. Jeżeli cenicie sobie absurdalne poczucie humoru i lubicie czasem obejrzeć coś lekkiego, to Willy’s Wonderland zdaje się być dobrą propozycją. Sądząc po zwiastunie, nie można jednak wykluczyć, że film zostanie nagrodzony Złotą Maliną.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.