Wyczekiwana przez tysiące graczy modyfikacja Wiedźmin: Pożegnanie Białego Wilka w końcu doczekała się premiery. Można pobrać ją za darmo.

O Pożegnaniu Białego Wilka mówi się już od kilku lat. Modyfikacja do Wiedźmina 2 stanowi fanowski epilog tego, co mogliśmy ujrzeć w growej trylogii od CD PROJEKT RED.

Fabuła moda, a raczej nieoficjalnego dodatku, opowiada o ślubie Yennefer i Geralta, którzy w końcu doczekali się upragnionego spokoju po wielu latach przygód. Historia jest więc spełnieniem marzeń dla fanów opowiadania „Coś się kończy, coś się zaczyna”, które poruszało podobny wątek.

Projekt powstawał dość długo, niekiedy w bólach. Niektórzy myśleli, że nie doczekamy się zakończenia prac nad zwieńczeniem przygód Geralta, ale jednak się udało. Modyfikacja zbiera już pierwsze głosy uznania, więc śmiało można stwierdzić, że twórcy spełnili swój cel. Geralt może udać się na zasłużoną emeryturę.

Gratulujemy twórcom wytrwałości i kto wie, może to nie ostatni projekt, którym nas zachwycą?

Pożegnanie Białego Wilka możecie pobrać na Moddb i NexusMods. Instalacja plików jest nieskomplikowana, a stosowne instrukcje znajdziecie na powyższych stronach.

Modyfikacja jest w pełni darmowa i została zrealizowana non profit, jednak jeśli macie ochotę podziękować twórcom skromnym datkiem, to możecie to zrobić na ich profilu Patronite.

Poniżej możecie rzucić okiem na premierowy zwiastun projektu.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.