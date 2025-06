CD Projekt tworzy technologię nie z tej Ziemi. Wiedźmin 4 to nie wszystko

CD Projekt RED nie rzuca jeszcze konkretami na temat fabuły nowego Wiedźmina, ale jedno jest pewne: to nie będzie tylko gra. To będzie silnik, na którym pojedzie cała przyszłość studia — i kto wie, może nawet więcej niż jedno studio.

Plany na przyszłość, czyli nie tylko Wiedźmin 4

„To wciąż tylko demo technologiczne. Za wcześnie, żeby mówić o zawartości Wiedźmina 4 — a już na pewno o piątce czy szóstce” – mówi Jan Hermanowicz, szef produkcji inżynieryjnej w CDPR. Nowy rozdział wiedźmińskiej sagi powstaje na Unreal Engine 5. To całkowita zmiana kierunku – studio po latach porzuciło swój autorski RED Engine i przesiadło się na silnik od Epic Games. I właśnie ta decyzja może wywrócić stolik, nie tylko dla Wiedźmina, ale i dla całego gamedevu.

CDPR pokazał niedawno pierwszy tech demo Wiedźmina 4 – krótki, ale obiecujący materiał, który błyskawicznie rozpalił oczekiwania. Ale jak podkreślają twórcy, to nie teaser gry. To pokaz możliwości technologicznych, na których mają powstać kolejne produkcje. „Im bardziej dopasowane narzędzia do naszych gier, tym szybciej i sprawniej możemy działać” – tłumaczy Hermanowicz. To właśnie dzięki tej elastyczności nowe części sagi mają powstawać w krótszych odstępach czasu – bez długich przerw znanych z poprzednich generacji.

Najciekawsze jest jednak to, że to, co powstaje przy Wiedźmin 4, będzie działać też przy innych grach. Sequel Cyberpunka 2077, czyli Project Orion, już wszedł w preprodukcję i również skorzysta z tych samych technologii. „Rozwijamy rzeczy, które trafią do wszystkich naszych projektów. To nie jest tylko technologia dla jednej gry – to fundament pod całą przyszłość CDPR” – mówi Hermanowicz. Jeśli CD Projekt rzeczywiście pomaga Epic Games rozwijać Unreal Engine pod kątem dużych RPG-ów z otwartym światem, to z efektów tej współpracy skorzystają także inne studia. W skrócie: nawet jeśli nie grasz w Wiedźmina, i tak możesz skorzystać z tego, co zbuduje CDPR.

