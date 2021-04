Wiedźmin 3 A Night to Remember. Nowa przygoda dostępna za darmo!

Wiedźmin 3 otrzymał kolejne, fanowskie rozszerzenie. A Night to Remember kontynuuje historię Krwi i Wina i jest dostępne do pobrania za darmo. Chętni gracze PeCetowi mogą rozwinąć przygodę Geralta.

Kontynuacja historii Geralta z Rivii raczej nie powstanie zbyt szybko. Nawet jeśli już się ukaże, to raczej nie ujrzymy w niej rzeźnika z Blaviken. Niemniej póki CD Projekt jest zajęty innymi sprawami i o Wiedźminie 4 nie ma mowy, warto rzucić okiem na fanowskie rozszerzenia, które wprowadzają nowe wątki do Dzikiego Gonu.

Wiedźmin 3 otrzymał moda A Night to Remember

Moder Nikich340 wraz z zespołem przygotował coś na wzór nieoficjalnego dodatku do trzeciego Wieśka. A Night to Remember kontynuuje historię z Krwi i Wina i skupia się na losach Orianny. To samodzielna historia, choć twórcy zalecają ukończenie wspomnianego wyżej dodatku i zapoznanie się z Orianną, aby uniknąć poczucia zagubienia i spojlerów. Dodatkowo w modzie poznamy kilka nowych postaci.

Graczom przyjdzie podjąć wiele trudnych wyborów, obejrzeć nowe cutscenki i obiekty w grze, a dodatkowo na koniec przygody otrzymają specjalną nagrodę. Co więcej, autorzy pokusili się o wprowadzenie pełnego voice-actingu. Do komfortowej rozgrywki zalecany jest wbicie 50 poziomu naszym Geraltem. Całość powinna działać w trybie Nowa Gra +.

Niestety, w modzie nie uświadczymy wsparcia dla języka polskiego czy większej ilości nowego contentu poza zadaniami. To mimo wszystko rozszerzenie fabularne. Jeśli szukacie moda dodającego nowe zbroje i oręż, zajrzyjcie do tego artykułu.

Niemniej jeśli historia A Night to Remember przypadnie Wam do gustu, możecie już zacierać ręce. Nikich340 zapewnia, że planuje przygotowanie kolejnych tego typu modów. Trochę na nie poczekamy, ale chyba warto. Wiedźmina 3 nigdy za wiele.

Instalacja moda A Night to Remember

Instalacja modyfikacji jest dość prosta. Odbywa się ona podobnie, jak w przypadku innych podobnych tworów.

Pobieramy pliki A Night to Remember Przerzucamy plik dlcNightToRemember do folderu z DLC do Wiedźmina 3 Wrzucamy plik modNightToRemember do folderu z Modami do Wiedźmina 3

Po wykonaniu powyższych instrukcji, po prostu odpalamy grę. Po jej uruchomieniu powinniśmy otrzymać stosowne powiadomienie z propozycją rozpoczęcia nowego questa.

Warto wspomnieć, że twórca ostrzega przed nadpisywaniem stanów zapisu z moda na naszych save’ach z czystej wersji gry. Może to poskutkować uszkodzeniem plików, jeśli zdecydujemy się na odinstalowanie modyfikacji. Jeśli planujecie ograć rozszerzoną historię, lepiej stwórzcie dla niej zapasowy stan gry.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.