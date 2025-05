Okazja tygodnia w PS Store to największy hit AAA z Polski

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Edycja Kompletna jest nową Okazją Tygodnia w PS Store. Do 22 maja 2025 roku gracze mogą kupić polski hit z ogromnym rabatem, czyli aż 75% taniej.

Posiadacze konsol PS5 oraz PlayStation 4 mogą wskoczyć do PS Store po świeżutką Okazję Tygodnia. Za kompletną edycję gry Wiedźmin 3 płacimy teraz 47,25 zł zamiast standardowych 189 zł. To dobra szansa, by nadrobić jeden z najważniejszych tytułów ostatnich lat, zwłaszcza że wersja dostępna w promocji zawiera wszystkie dodatki oraz ulepszenia graficzne dla konsol PlayStation 5.

Wiedźmin 3 jako Okazja Tygodnia w PS Store

Wiedźmin 3 to epicka gra RPG akcji stworzona przez studio CD Projekt RED. Gracze wcielają się w wiedźmina Geralta z Rivii, czyli łowcę potworów do wynajęcia. Ruszamy w podróż przez ogromny, otwarty świat pełen intryg, polityki, potworów i ludzkich dramatów. Historia skupia się na poszukiwaniach Ciri, przybranej córki Geralta, której zagraża tajemniczy Dziki Gon. Gra słynie z głębokiej fabuły, świetnie napisanych postaci, rozbudowanych zadań pobocznych oraz klimatycznego świata inspirowanego słowiańskim folklorem.

Edycja Kompletna zawiera podstawową wersję gry oraz dwa obszerne dodatki fabularne: „Serca z Kamienia” i „Krew i Wino”, które oferują dziesiątki dodatkowych godzin rozgrywki. Wersja na PS5 została wzbogacona o wsparcie dla ray tracingu, szybsze ładowanie, lepszy dźwięk przestrzenny i funkcje kontrolera DualSense.

Gra cieszy się znakomitymi opiniami. W PlayStation Store ma ocenę 4,83/5 na podstawie ponad 250 tysięcy recenzji. To bez wątpienia jeden z najlepszych momentów, by rozpocząć swoją przygodę z Wiedźminem lub wrócić do niej na nowej generacji sprzętu.

Źródło: PS Store