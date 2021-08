Zobaczcie trzy nowe figurki z Wiedźmina 3. Można je wyginać, a Ciri dziwnie patrzy

McFarlane Toys pokazało nowe statuetki z gry Wiedźmin 3. Są to: Geralt z Rivii Viper Armor, Ciri Elder Blood i lodowy gigant Myrhyff z Undvik.

Słynny producent zaprezentował nowe figurki z produkcji CD Projekt RED. Tym razem ponownie nie ma Yennefer, ale za to możemy nabyć nowego Geralta, Ciri oraz giganta Myrhyffa.

Statuetki stoją na okrągłych podstawkach. Zarówno Ciri, jak i Geralt mierzą około 18 centymetrów i zostali wyposażeni w miecze. Natomiast lodowy olbrzym, jak na olbrzyma przystało, ma 30 centymetrów. Jeśli zastanawia was, dlaczego Ciri ma takie dziwne oczy, to jest to związane z płynącą w jej żyłach Starszą Krwią.

Elementem charakterystycznym twórczości McFarlane Toys jest możliwość wyginania figurek – i to na znacznie szerszą skalę niż tylko w jednym czy dwóch miejscach. Jeśli więc znudzi wam się stojąca postać, zawsze można całkowicie zmienić jej pozycję. Geralt i Ciri mają do 22 ruchomych elementów.

Nowe statuetki z gry Wiedźmin 3 można zamawiać m.in. w sklepie GameStop. Wysyłkę przewiduje się na początek października. A teraz kwestia ceny. Za wyginanego Geralta i Ciri zapłacimy 25 dolarów (około 97 złotych). Natomiast lodowy gigant jest nie tylko większy, ale i droższy: kosztuje 40 dolarów (nieco ponad 150 złotych).