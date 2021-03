Wiedźmin 3 otrzymał narzędzie, które znacznie ułatwia instalowanie modyfikacji. Ulepszanie przygód Geralta zajmie tylko kilka minut.

Modowanie gier wideo nigdy nie było tak proste jak dziś. W Internecie znajdziemy całą masę różnych baz modów, a do tego gracze stale tworzą nowe narzędzia, które ułatwiają ich instalację.

Niestety, często proces modowania gier i tak jest czasochłonny. Instalacja każdej paczki po kolei potrafi trwać wiele godzin. Na szczęście ktoś znalazł świetne rozwiązanie tego problemu.

Wiedźmin 3 i narzędzie Streamlined

Użytkownik NexusMods podpisujący się nickiem sc0urge stworzył bardzo ciekawe narzędzie. TW3 Steamlined rzekomo pozwala skrócić czas modowania trzeciego Wiedźmina z 8 godzin do 5 minut. Oczywiście to mocno umowna teza.

Działanie narzędzia jest dość proste. Pobieramy interesujące nas mody uwzględnione przez autora, wrzucamy ich pliki do odpowiedniego folderu i rozpoczynamy instalację. W efekcie wszystkie modyfikacje zostaną zastosowane w naszej grze w ciągu kilku minut.

TW3 Streamlined możecie pobrać w tym miejscu. Niestety, instalacja tego narzędzia jest trochę skomplikowana, choć osoby doświadczone w modowaniu powinny poradzić sobie z nią bez najmniejszego problemu.

Aby program zadziałał musimy wrzucić uwzględnione przez autora foldery narzędzia do plików gry. Jest przy tym trochę roboty, ale całość również nie powinna zająć dłużej niż kilka minut. Po wykonaniu instrukcji tak naprawdę nie musimy robić nic więcej. Jeśli chcemy, możemy dodać do paczki foldery z teksturami w rozdzielczości 4K. Dokładne wytyczne i listę zalecanych modów znajdziecie w opisie modyfikacji.

Wiedźmin 3 ze Streamlined nie psuje wrażeń z rozgrywki

Co ciekawe, autor zaznaczył, że podrzucone przez niego pliki nie wpłyną na rozgrywkę jeśli tego nie chcemy. W udostępnionej paczce są mody wpływające na koszt energii, czas trwania mikstur i udźwig Geralta, ale możemy je wyłączyć, jeśli nam nie podpasują.

Reszta modów zmienia tylko aspekt wizualny produkcji i usprawnia quality of life gracza. Wpływają one na interfejs, grafikę i poprawiają błędy obecne w grze. Najbardziej zauważalną różnicą pozostaje jednak oprawa produkcji.

Sc0urge proponuje graczom instalację tekstur 4K, poprawek oświetlenia i nowych modeli obiektów. Możliwości jest cała masa i Wasza kopia Wiedźmina 3 odmieni się nie do poznania. To naprawdę sympatyczne narzędzie i jeśli poszukujecie czegoś, co ułatwi Wam modowanie Wiedźmina, to warto się nim zainteresować.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.