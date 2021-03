Dzięki ciekawej modyfikacji, Wiedźmin 3 zbliżył się pod pewnym względem do swojego pokazu z E3. Moder odmienił łódź, którą Geralt przemierza morza i rzeki obecne w grze.

Ostateczna wersja Wiedźmina 3 znacznie różni się od tej, którą widzieliśmy na przedpremierowych pokazach. Gracze stale pracują nad modami, które zbliżają przygody Geralta do pierwotnej wizji twórców. Jedne z nich są bardzo imponujące, a inne zajmują się szczegółami.

Wiedźmin 3 z łodzią rodem z E3

Jeśli nie podpasował Wam wygląd łodzi dostępnej w grze, to moder ScoutBr0 przygotował coś, co powinno się Wam spodobać. Mod E3 Boat and Sail zmienia wygląd żagla i samej łodzi, którą porusza się Geralt tak, aby przypominała swój pierwowzór z E3.

Łódź wygląda zgoła inaczej i prezentuje się bardziej dynamicznie. Żagiel ochoczo powiewa na wietrze i całość wygląda bardzo dobrze. Co prawda nie jest to specjalnie imponująca technologicznie modyfikacja (jak pewna paczka modów, o której pisaliśmy wcześniej), ale i tak w ogólnym rozrachunku ulepsza oprawę.

Dodatkowo moder zadbał o kilka różnych wariantów łódki. Jeśli nie podpasuje Wam jego wizja, możecie wybrać drugą z dostępnych wersji. Co więcej, jeśli zależy Wam na różnorodności, możecie pobrać specjalną kompilację, która będzie na zmianę spawnować oryginalną łódkę, wariant z E3 i dodatkową opcję autorstwa innego modera.

Moda możecie pobrać ze strony NexusMods przy pomocy programu Vortex. Natychmiastowo wprowadzi on zmiany w Waszej grze. Jeśli jednak mocno zmodowaliście swoją kopię, to możliwe, że będzie wymagana ręczna instalacja.

Instrukcja manualnej instalacji moda E3 Boat and Sail:

Pobierz plik z modyfikacją Przenieś pliki do folderu z modami do Wiedźmina 3. Jeśli takowego nie posiadasz, utwórz go Uruchom grę

Aby odinstalować moda musimy po prostu usunąć go ze wspomnianego wyżej folderu. Twórca projektu zaleca korzystanie z tej samej wersji gry, na którą przeznaczona jest modyfikacja, czyli 1.31. W przeciwnym wypadku żagiel może nieco się bugować.

Poniżej znajdziecie materiał z krótką prezentację efektu zastosowania modyfikacji.

Wizja zbliżenia Wiedźmina 3 do swojej wersji z E3 jest bardzo atrakcyjna dla graczy. Dziki Gon pierwotnie był bardziej mroczny i różnił się paroma szczegółami od finalnego wydania. Ostatecznie i tak otrzymaliśmy (moim zdaniem) jedną z najlepszych gier RPG wszechczasów, choć część graczy preferowałaby otrzymać grę w formie, w jakiej ujrzeliśmy ją na branżowych targach.

Jeśli lubicie modować Wiedźmina, to zerknijcie na to narzędzie. Znacznie ułatwia modyfikowanie gry i skraca czas instalacji całych paczek modów. Prosta sztuczka, a okaże się bezcenna w przypadku bardziej zaawansowanych zmian.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.