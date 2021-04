Komu wizerunek elfów w grze Wiedźmin 3 nie do końca się spodobał, może skorzystać z moda na upiększenie tej pradawnej rasy.

Wiedźmin 3 to świat wypełniony nie tylko ludźmi, lecz również przedstawicielami innych ras – od paskudnych potworów po czarujące elfy. No właśnie… czy elfy w Dzikim Gonie nie wydają się Wam za mało atrakcyjne? Oto sposób, by to zmienić.

Wiedźmin 3 – mod na ładne elfy

Better Elves to obecnie jeden z najchętniej pobieranych modów przez wiedźmińską społeczność serwisu nexusmods. Jak tłumaczy autor projektu:

Legenda głosi, że elfy należą do pięknej i wiecznie młodej rasy, ale w grze większość z nich tak nie wygląda. Ten mod zawiera poprawione tekstury dla prawie każdej elfiej postaci i przebudowę niektórych modeli, dzięki czemu wyglądają młodziej. Z większości twarzy znika również makijaż.

Tak wyglądają odmłodzone elfy:

Modyfikacja zawiera nowe tekstury dla prawie wszystkich męskich i żeńskich elfów w Wiedźminie 3. Dodatkowo mamy zmiany dla postaci fabularnych:

Avallach (nowe tekstury + model postaci)

Geels (nowe tekstury + model postaci)

Eredin (nowe tekstury)

Imlerith (nowe tekstury)

Moda Better Elves pobierzecie na tej stronie. Możemy zassać paczkę z wszystkimi zmienionymi elfami lub wybrać sobie tylko konkretne postaci fabularne.

Instalacja moda jest banalna. Wystarczy rozpakować pobrane pliki do folderu Wiedźmin 3 Dziki Gon \ Mods.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.